Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Уссурийске

Отрытое горение на складе в Уссурийске, которое распространилось на 7 тыс. кв. м., ликвидировано. Об этом в четверг, 8 октября, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Объявлена ликвидация открытого горения», ― сказали агентству.

Также в ведомстве добавили, что группировку, которая была привлечена для тушения, увеличили до 74 человек и 24 единиц техники. Кроме того, для ликвидации возгорания МЧС привлекло пожарный поезд.

Пожар возник на складе в Уссурийске Приморского края, изначально площадь возгорания составила около 1,2 тыс. кв. м.

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:46 (03:46 мск). Огнем охвачено здание по адресу: улица Коммунальная, 5б.

В начале к тушению были привлечены 35 человек и 9 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.