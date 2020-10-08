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Погранслужбе Киргизии запретили выпускать чиновников из страны

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Погранслужба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил представитель ведомства.

Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась
При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения

«К нам поступил приказ не выпускать высокопоставленных чиновников с территории страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в четверг комендант столицы республики Курсан Асанов заявил, что министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев сбежал после начала беспорядков в Бишкеке.

В настоящее время его местонахождение неизвестно.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

На следующий день сторонники оппозиционных партий, которые не смогли попасть в парламент страны, вышли на улицы Бишкека. Были захвачены здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД Киргизии.

Также митингующие освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. ЦИК признал результаты голосования недействительными.

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