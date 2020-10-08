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Минобороны Карабаха сообщило о гибели 30 военных

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Минобороны непризнанного Нагорного-Карабаха 8 октября сообщило о гибели еще 30 своих военных. Список с фамилиями и годами рождения погибших был опубликован ведомством на странице в Facebook.

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Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ, президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху, призвав стороны прекратить боевые действия.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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