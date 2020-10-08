Депутата в Ростовской области задержали по подозрению в хищении газа

Руководителя коммерческой фирмы, депутата парламента Ростовской области заподозрили в хищении газа на сумму 44 млн рублей, мужчина задержан. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета 8 октября.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из газопровода, в особо крупном размере»).

По версии следствия, депутат, выступая как руководитель организации, являясь потребителем и плательщиком за поставленную продукцию, договорился с пока не установленными лицами о тайном хищении природного газа из газопровода.

«С помощью специально установленной компьютерной программы указанные лица ежемесячно вносили изменения в приборы учета потребляемого газа, тем самым снижая объемы фактически поставляемой продукции на предприятие, возглавляемое подозреваемым», — отметили следователи.

По предварительным данным, газ воровали в период с 2016 по 2020 год. Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

В начале октября гендиректора предприятия «Омсктрансмаш» Игоря Лобова обвинили в растрате — хищении чужого имущества в особо крупном размере. Он заключал договоры на юридические и транспортные услуги по завышенным ценам, сумма ущерба оценивается в 219 млн рублей.