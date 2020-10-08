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ООН заявила о готовности помочь Киргизии в стабилизации ситуации

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Организация Объединенных Наций (ООН) готова оказать содействие Киргизии в стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом 8 октября заявил постоянный координатор системы ООН в республике Озонниа Ожиело.

В этот день Ожиело встретился в Бишкеке с исполняющим обязанности главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Омурбеком Суваналиевым.

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По итогам встречи в ГКНБ заявили, что Ожиело отметил обеспокоенность ООН ситуацией в республике и заявил о готовности организации поддержать Киргизию в вопросах стабилизации обстановки, пишет ТАСС.

Ожиело добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса».

Суваналиев в свою очередь заверил в достаточности сил и средств для обеспечения контроля над ситуацией, добавив, что «силовые структуры и правоохранительные органы вне политики».

Ранее в этот день в Киргизии заявили о побеге министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева после начала беспорядков в Бишкеке.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем.

На следующий день сторонники оппозиционных сил, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД Киргизии. Митингующие освободили из заключения экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но отказался от введения режима чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

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