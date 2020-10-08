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Елецкие реконструкторы воссоздали переход Михаила Романова 1909 года

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В Ельце Липецкой области реконструкторы сумели воссоздать кавалерийский переход 1909 года, который возглавлял великий князь Михаил Романов. Над проектом работали активисты, которые занимаются историей 18-го гусарского Нежинского полка.

Участники конно-спортивного клуба «Кристалл» совершили переход из Орла в Елец, за пять дней преодолев расстояние 200 км.

По словам главы объединения Дмитрия Егорова, которые приводит Lipetskmedia, идея повторить поход Михаила Романова появилась после прочтения статьи в «Вестнике русской конницы». Там подробно описывался маршрут кавалерии, обозначены места остановок и рассказывалось, как встречали гостей местные жители.

Поход разрабатывали три года. Самую большую сложность составлял поиск населенных пунктов, обозначенных в статье, поскольку многие из них исчезли либо поменяли название. В переходе принимали участие наездники из Ельца, Москвы и Рязани.

Гусары утверждают, что им удалось достичь главной цели — наглядно показать исторические моменты, пробуждая у молодого поколения чувство патриотизма и желание изучить прошлое.

В начале сентября сообщалось об окончательной отмене фестиваля реконструкторов «Липецкое городище». Его обычно проводят в июле, но в этом году перенесли на осень, после чего вообще отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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