Приостановлена работа поликлиники при Облученской больнице в ЕАО

В соответствии с приказом управления здравоохранения правительства ЕАО с 5 октября на базе Облученской районной больницы возобновлена деятельность инфекционного госпиталя, оказывающего медицинскую помощь пациентам с COVID-19. В связи с этим вновь приостановлена работа поликлиники. ⠀

По словам главного врача Юрия Анатольевича Маркина, вся стационарная помощь жителям района оказывается Теплоозерской центральной больницей. При необходимости перевода на стационарное лечение проводится маршрутизация в областные учреждения. Поликлиника работает в дистанционном режиме. Обслуживание вызовов осуществляется на дому путем выезда необходимых специалистов. Для быстрого реагирования на вызовы обеспечена дополнительная телефонная линия, введены добавочные номера, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на аккаунт районной администрации в Instagram. ⠀

Обычные медицинские осмотры, диспансеризация не проводятся, за исключением граждан, нуждающихся в прохождении медосмотра в случае ограничения временными рамками.

В этом году в рамках реализации федерального проекта в районной больнице поселка Смидович в ЕАО было сокращено время ожидания в регистратуре. Организована запись на прием по телефону и в интернете. В поликлинике введен единый день диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Открылся кабинет неотложной помощи, который работает в круглосуточном режиме.