Число пострадавших при пожаре на складе боеприпасов под Рязанью выросло до 13

В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области пострадали 13 человек. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Среди них 10 человек были направлены в Скопинскую районную больницу, в том числе один пациент помещен в реанимацию. Еще трое госпитализированы в Ряжскую районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

В пунктах временного размещения находятся в настоящий момент 82 человека.

«Организованы работы по оценке нанесенного материального ущерба, определяются объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению», — уточнили в администрации региона.

В свою очередь руководитель территориального центра Медицины катастроф Сергей Кузьминов заявил, что состояние двух пострадавших при взрывах на складах боеприпасов оценивается как тяжелое. Среди них — женщина, находящаяся в реанимации Скопинской райбольницы. У нее диагностирована черепно-мозговая травма.

«И второй в Ряжской больнице — мужчина, пожарный, у которого ожоги лица и дыхательных путей. Мужчину будем сейчас перевозить в областную больницу. Затем полетим в Скопин за женщиной, которую тоже, может быть, будем перевозить в Рязань», — цитирует его ТАСС.

Всего, по его словам, было госпитализировано восемь пострадавших.

Ранее в этот же день региональный минздрав сообщал, что число пострадавших возросло до восьми человек, из них пятеро были помещены в стационары.

Возгорание на складах боеприпасов в Рязанской области началось накануне. Огнем повреждено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские хутора и Дегтярка.

В Минобороны сообщили, что к ликвидации пожара и взрывов на территории склада хранения боеприпасов привлечены более 650 военнослужащих, задействовано 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧП уже прибыли отряды разминирования в составе 120 специалистов инженерных подразделений и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Мониторинг обстановки в зоне пожара ведут 17 беспилотников.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.