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Актер Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-клуба

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В одном из фитнес-клубов Москвы скончался 26-летний актер Ринат Кафиятуллин. Об этом 8 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина умер накануне в фитнес-клубе на Ангарской улице. Медики обнаружили его лежащим у бассейна ориентировочно в 23:32. Спасти актера не удалось.

Как уточнили в Следственном комитете, во время посещения бассейна Кафиятуллину стало плохо, он начал тонуть. Сотрудники фитнес-клуба попытались оказать ему медицинскую помощь, но мужчина скончался до приезда скорой.

«Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Ринат Кафиятуллин в 2015 году окончил актерский факультет Института современного искусства. Актер работал в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева, где играл ведущие роли в постановках по произведениям русских классиков.

В конце сентября при похожих обстоятельствах скончалась дочь актера Владимира Конкина София.

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