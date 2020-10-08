В МИД РФ назвали заявление Трампа по Афганистану предвыборной риторикой

Заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана похоже на предвыборную риторику. Об этом в четверг, 8 октября, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Это похоже на предвыборную риторику, и, скорее всего, Трамп хочет показать своим избирателям, что он выполняет свои прежние предвыборные обещания», ― сказал он агентству.

Кабулов отметил, что у Соединенных Штатов есть возможность пойти на такое сокращение, и подчеркнул, что присутствие американских контингентов в Афганистане несильно улучшает обстановку.

Накануне Трамп объявил, что оставшиеся в Афганистане американские войска вернутся на территорию США к декабрю.

В августе американский лидер объявил, что намерен оставить на территории Афганистана около 4 тыс. солдат США. При этом американский лидер не стал уточнять сроки.

15 июля министерство обороны США официально подтвердило уход американских сил с пяти военных баз на территории Афганистана.

В начале года Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» подписали мирное соглашение, согласно которому, американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а потом продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Военная операция в Афганистане продолжается с октября 2001 года. На пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.