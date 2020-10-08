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Эксперты зафиксировали рост спроса на авиабилеты по России

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Спрос на авиабилеты на внутренние рейсы в России восстановился на 88% от уровня прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, поступившие «Известиям» 8 октября.

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Как отмечают эксперты, последние несколько месяцев россияне летают чаще, чем в 2019 году. Так, по данным продаж сервиса, спрос на авиабилеты в августе и сентябре вырос на 23–26% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.

В целом спрос на авиабилеты на все осенние месяцы превышает прошлогодний уровень на 18%.

Самыми популярными авианаправлениями на осень (вылеты с 1 сентября по 30 ноября) стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург. В пятерку вошли также Анапа и Краснодар.

С отправлением из Санкт-Петербурга в топ-20 попали рейсы в Симферополь, Сочи, Краснодар и Калининград.

Вместе с тем, средние чеки по востребованным внутренним направлениям заметно снизились по сравнению с прошлым годом. В частности, это касается рейсов из Москвы в Новосибирск (-36%), в Санкт-Петербург (-35%) и Екатеринбург (-34%).

Также россияне воспользовались возможностью отправиться в страны, с которыми открыто авиасообщение. Так, осенью спрос на авиабилеты в Анталью вырос на 15% даже у самостоятельных путешественников, хотя традиционно на турецкие курорты летают турами.

«Пример Турции показал, что поездки за границу востребованы, доля бронирований у самостоятельных путешественников летом выросла в 11 раз, если мы говорим об Анталье и Стамбуле, на осень этот показатель выше в восемь раз, чем в прошлом году», — отметила руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина.

По ее словам, как только «открывается» какая-то новая страна, поиски билетов по этому направлению моментально вырастают в разы. Так было с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Черногорией, хотя с этой страной даже не было официально возобновлено прямое авиасообщение.

Как следует из опросов, больше всего россияне ждали открытия Турции, Белоруссии, Греции и Египта. Также путешественники ожидают возобновления рейсов в Грузию и Таиланд, на Кипр, в Израиль, Болгарию, Кубу, Венгрию, Хорватию, Доминиканскую Республику и другие страны.

Накануне россияне рассказали, почему отдали предпочтение отдыху в России. 58% респондентов объяснили свое решение любовью к стране, а для 17% опрошенных причиной такого выбора стало отсутствие визы.

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