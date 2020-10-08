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Пострадавшие от урагана в апреле школы и детсады ремонтируют в Омске

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Омские власти выделили из бюджетов города и области 14 млн рублей на восстановление детских садов и школ, которые пострадали от урагана в апреле. Всего предстоит отремонтировать девять школ и 12 детских садов.

Как пишет ИА «Город55», сильнее всего пострадала школа № 60. Сейчас завершаются проектные работы, после которых восстановят крышу здания. В других детских учреждениях повреждены оконные блоки, теневые навесы. В частности, на ремонт кровли в детском саду № 276 выделено 370 тыс. рублей. Работы должны завершить к началу ноября.

Всего же на ремонт школ и детсадов в этом году было выделено 66,5 млн рублей. Речь идет о плановых мероприятиях, во время которых в первую очередь устраняют нарушения санитарного и противопожарного законодательства.

Ураган обрушился на Омскую область в ночь на 8 апреля. Скорость ветра при порывах достигала 31 м/с. Всего от стихии пострадали 213 населенных пунктов в 25 районах области. В них было нарушено электроснабжение, выявлены повреждения кровли на зданиях, повалены деревья и слабо закрепленные конструкции.

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