Прямой эфир
Сюжет:

В Москве на фоне пандемии выросло число кремаций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве количество кремаций в связи с распространением коронавируса выросло на 38%. Такие данные привел глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Гроб в траншее: как хоронят невостребованные тела
Почему не всех получается погребать достойно

Если до пандемии соотношение кремаций и захоронений в землю составляло 53–54% к 46–47%, то сейчас эта пропорция выглядит как 70–72% к 28–30%. По словам Екимова, агенты в случае смерти человека с коронавирусом предлагали его родственникам кремацию, так как это является рекомендацией Роспотребнадзора.

«Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — приводит его слова РБК в четверг, 8 октября.

Екимов подчеркнул, что, несмотря на значительный рост числа кремаций, компании удалось избежать коллапса за счет интенсивной поддержки работы крематориев.

При этом директор ГБУ «Ритуал» отметил, что в ежегодное число умерших в столице в последние годы не сильно колеблется. Согласно его данным, в среднем в Москве в год умирает порядка 120 тыс. человек. Однако только 100 тыс. из них захораниваются в столице, остальных же транспортируют в другие регионы.

Накануне стало известно, что за сутки в столице скончались 55 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5497 человек с COVID-19.

В этот же день заммэра города Анастасия Ракова отметила, что в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. Она добавила, что рост числа выявленных заболевших в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе меняется не в лучшую сторону.

1 октября столичные власти сообщили о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний на период с 5 по 28 октября, а также о приостановке с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров из-за роста выявленных случаев заболевания COVID-19.

По данным портала стопкоронавирус. рф на утро четверга в столице выявлено подтвержденных 314 788 случаев коронавируса, выздоровели 256 362 пациента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020