В Москве на фоне пандемии выросло число кремаций

В Москве количество кремаций в связи с распространением коронавируса выросло на 38%. Такие данные привел глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Если до пандемии соотношение кремаций и захоронений в землю составляло 53–54% к 46–47%, то сейчас эта пропорция выглядит как 70–72% к 28–30%. По словам Екимова, агенты в случае смерти человека с коронавирусом предлагали его родственникам кремацию, так как это является рекомендацией Роспотребнадзора.

«Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла», — приводит его слова РБК в четверг, 8 октября.



Екимов подчеркнул, что, несмотря на значительный рост числа кремаций, компании удалось избежать коллапса за счет интенсивной поддержки работы крематориев.



При этом директор ГБУ «Ритуал» отметил, что в ежегодное число умерших в столице в последние годы не сильно колеблется. Согласно его данным, в среднем в Москве в год умирает порядка 120 тыс. человек. Однако только 100 тыс. из них захораниваются в столице, остальных же транспортируют в другие регионы.

Накануне стало известно, что за сутки в столице скончались 55 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5497 человек с COVID-19.

В этот же день заммэра города Анастасия Ракова отметила, что в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. Она добавила, что рост числа выявленных заболевших в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе меняется не в лучшую сторону.

1 октября столичные власти сообщили о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний на период с 5 по 28 октября, а также о приостановке с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров из-за роста выявленных случаев заболевания COVID-19.

По данным портала стопкоронавирус. рф на утро четверга в столице выявлено подтвержденных 314 788 случаев коронавируса, выздоровели 256 362 пациента.