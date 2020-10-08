В США прошли дебаты Майка Пенса и Камалы Харрис

В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты. Камала Харрис представляет Демократическую партию, Майк Пенс — действующий заместитель президента. Политики не стали приветствовать друг друга перед началом дебатов и сразу заняли места за столами.

Во вступительном слове Харрис заявила, что американцы стали свидетелями величайшего в истории президентского провала Трампа. Пенс ответил, что Трамп поставил здоровье Америки на первое место. Демократ напомнила, что в США более 210 тысяч человек умерли от коронавируса. Пенс заявил также, что действующему президенту удалось укрепить альянсы страны в рамках НАТО и разгромить террористическую группировку «Исламское государство».

По мнению Дональда Трампа, победу в дебатах одержал его вице-президент.