В Рязанской области объявили режим ЧС

Взрывы на складе под Рязанью происходят с интенсивностью раз в 20 секунд. Специалисты Минобороны планируют изучить эпицентр пожара. Для этого будут использованы танки и другие бронированные машины. Цель — оценить ситуацию, определить очаг и зоны риска. На место уже прибыли 120 сапёров и 32 единицы спецтехники. За ночь число пожарных увеличилось более чем втрое. К тушению привлечено свыше 650 человек. На месте работает как наземная техника, так и авиация. Мониторинг ведётся с помощью 17 беспилотников.

Число пострадавших при пожаре выросло до восьми человек. Огонь с горящего склада перекинулся на лес. В регионе объявили режим ЧС. В пунктах временного размещения находятся почти 140 человек, 2,3 тыс. жителей эвакуированы из 14 соседних деревень. Власти решили расширить радиус эвакуации жителей региона.

Министр МЧС провёл экстренное заседание оперштаба. Особую помощь окажут детям и маломобильным гражданам. В ближайших посёлках огонь повредил 20 строений.