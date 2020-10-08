Инфекционист назвала наиболее опасных для окружающих больных с COVID-19

Наиболее опасными для окружающих являются те больные, которые легко переносят коронавирус. Об этом в четверг, 8 октября, заявила порталу Ura.ru главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина.

Она объяснила, что те, кто болеет COVID-19 в легкой форме, в большей степени подвергают окружающих опасности, поскольку могут дольше оставаться переносчиками коронавируса. Калугина подчеркнула, что эта тенденция наблюдается во всех возрастных категориях, в том числе и среди детей.

Инфекционист рассказала, что в настоящее время в стационаре детской клинический больницы № 11 Екатеринбурга находится до 70% детей, у которых нет видимых признаков заболеваемости, но их не могут выписать, так как они представляют опасность для окружающих.

«Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», ― добавила она.

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирована 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.