В Минобороны рассказали о группировке сил для тушения пожара под Рязанью

Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом в четверг, 8 октября, заявил замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

«На 6:00 мы выполнили ряд задач, главная из которых — создание группировки войск и сил, для того чтобы приступить к выполнению задач по ликвидации последствий ЧС», — заявил он.

В группировку в том числе включены пять пожарных танков и инженерные машины разграждения.

Замминистра обороны уточнил, что в ведомстве уже определились с предварительными вариантами дальнейших действий по ликвидации происшествия. Для этого специалистами была проведена наземная разведка технической территории арсенала.

«Сейчас мы проводим утреннюю рекогносцировку для уточнения порядка применения сил и средств и приступим к выполнению задач по ликвидации», — заключил Булгаков.

Вместе с этим генерал армии подчеркнул, что к утру четверга интенсивность детонации штабелей с боеприпасами уменьшилась.

Отмечается, что в настоящий момент к ликвидации пожара и взрывов на территории склада хранения боеприпасов привлечены более 650 военнослужащих, задействовано 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧП уже прибыли отряды разминирования в составе 120 специалистов инженерных подразделений и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Мониторинг обстановки в зоне пожара ведут 17 беспилотников.

Булгаков уточнил, что все население близлежащих к арсеналу поселков эвакуировано. В пунктах временного пребывания на данный момент размещено чуть более 100 человек. Их обеспечивают питанием.

Ранее в этот день было возобновлено движение автотранспорта по трассе «Каспий». К 06:00 четверга интенсивность взрывов составляла три в минуту, к 09:00 — один в минуту, пишет ТАСС.

Возгорание на складах боеприпасов в Рязанской области началось накануне. Огнем повреждено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

По данным регионального минздрава, число пострадавших возросло до восьми человек, из них пятеро остаются в стационарах.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.