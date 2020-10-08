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В Москве от COVID-19 вылечились более 1300 пациентов за сутки

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Ещё 1341 пациент вылечился от COVID-19 в Москве. Об этом 8 октября сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на заммэра Москвы по социальному развитию Анастасию Ракову.

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По ее словам, всего в российской столице выздоровели от новой инфекции 257 703 пациента.

Накануне сообщалось, что от коронавирусной инфекции в Москве вылечились еще 1262 пациента. Как отметила тогда Ракова, Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. По ее словам, рост числа выявленных заболевших в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Ранее в октябре московские власти сообщили о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний на период с 5 по 28 октября, а также о приостановке с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров из-за роста выявленных случаев заболевания COVID-19.

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