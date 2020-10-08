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Восстановлено перекрытое из-за пожара под Рязанью движение по трассе «Каспий»

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Движение автотранспорта по трассе «Каспий», ранее перекрытое из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью, возобновлено. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Боевой пал: пожар на складе боеприпасов начался из-за возгорания травы
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«За ночь организовали движение на автомобильной дороге, регулируемое. Железнодорожное сообщение не прерывалось и не останавливалось», — цитирует его ТАСС.

При этом пожар на складе боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино продолжается. К 06:00 четверга интенсивность взрывов составляла три в минуту, к 09:00 — один в минуту, сообщили агентству в оперативных службах.

Ранее в этот день стало известно, что число военных, задействованных в тушении пожара, увеличилось за 11 часов более чем в три раза. Группировка Минобороны по ликвидации возгорания на утро четверга включала в себя более 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Возгорание на складах боеприпасов в Рязанской области началось накануне. Огнем повреждено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

По данным регионального минздрава, число пострадавших возросло до восьми человек, из них пятеро остаются в стационарах.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

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