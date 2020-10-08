Рогозин назвал число погибших из-за COVID-19 в космической отрасли

Более 45 сотрудников ракетно-космической отрасли скончались из-за заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас в отрасли 47 человек умерли от коронавируса. Более 4,7 тыс. человек переболели», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Рогозина, в период активного распространения коронавируса некоторые предприятия госкорпорации перевели персонал на дистанционный режим работы, часть сотрудников взяли отпуска. В апреле пару недель ряд структур «Роскосмоса» работали вполсилы, отметил он.

Как добавил глава госкорпорации, «Роскосмос» раньше многих начал вводить меры безопасности. Были защищены Байконур, Восточный и другие закрытые территории. Пусковую кампанию весны 2020 года госкорпорация прошла с минимальными потерями.

15 апреля корпорация сообщала о 30 заболевших, четыре человека выздоровели. Тогда же стало известно о двух умерших в результате заболевания COVID-19.

По состоянию на 7 октября, в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 21 865 пациентов, выздоровело 995 275 человек. Данные на 8 октября ожидаются позднее.

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