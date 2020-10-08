Более 20 построек сгорели из-за пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Свыше 20 строений в двух населенных пунктах сгорели из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом в четверг, 8 октября, заявили ТАСС в экстренных службах.

«В населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка, расположенных в непосредственной близости от склада, сгорело 21 строение», ― рассказали агентству.

Также в экстренных службах подчеркнули, что пожарные смогли не допустить распространение огня в населенный пункт Желтухинский, где располагаются 66 домов и живут 430 человек.

Ранее в этот день стало известно, что число военных, которые задействованы в тушении пожара на складе боеприпасов, увеличилось за 11 часов более чем в три раза. Отмечалось, что группировка Минобороны РФ по ликвидации пожара на утро 8 октября включала в себя более 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. Огнем повреждены по меньшей мере 17 строений в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что число пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.