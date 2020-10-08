Пенс проигнорировал вопрос о возможном отказе Трампа признать поражение

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс в ходе теледебатов в среду, 7 октября, с кандидатом на пост вице-президента от демократов Камалой Харрис не стал отвечать на вопрос о том, что он будет делать, если президент страны Дональд Трамп откажется признать поражение на выборах.

Вместо этого республиканец напомнил об обвинениях Трампа в адрес предыдущей администрации США в незаконной слежке за его предвыборным штабом, сообщает CNN.

«С вице-президентом Байденом (при президенте Бараке Обаме. — Ред.) ФБР осуществляла слежку за предвыборной кампанией Трампа. Представленные ЦРУ на этой неделе записи отсылают к документам ФБР, где прослеживается связь с Хиллари Клинтон», — сказал он.

Ранее во вторник стало известно, что глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил документы, которые касаются возможных планов экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтoн в 2016 году обвинить своего соперника по предвыборной гонке Дональда Трампа в некоем сговоре с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты.

Позднее Трамп сообщил, что распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией, а также о скандале с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о «связях Трампа с Россией» американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора Трампа с Россией».