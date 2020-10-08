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Пашинян заявил о «ловушке» для армии Азербайджана в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК 7 октября заявил, что азербайджанские военные попали в «ловушку» в Нагорном Карабахе.

По его словам, армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге непризнанной республики, благодаря чему им удалось заманить военный корпус Азербайджана «в коридор».

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Он также подчеркнул, что буквально во время интервью азербайджанский корпус получал сокрушительные удары, которые, по мнению Пашиняна, должны стать ключевым моментом всей операции.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот же день заявил, что ВС республики 5 октября взяли три села и ряд стратегических высот в зоне конфликта.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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