Пашинян заявил о «ловушке» для армии Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК 7 октября заявил, что азербайджанские военные попали в «ловушку» в Нагорном Карабахе.

По его словам, армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге непризнанной республики, благодаря чему им удалось заманить военный корпус Азербайджана «в коридор».

Он также подчеркнул, что буквально во время интервью азербайджанский корпус получал сокрушительные удары, которые, по мнению Пашиняна, должны стать ключевым моментом всей операции.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в тот же день заявил, что ВС республики 5 октября взяли три села и ряд стратегических высот в зоне конфликта.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.