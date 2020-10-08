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Число военных на тушении пожара под Рязанью увеличилось в три раза

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Число военных, которые задействованы в тушении пожара на складе боеприпасов под Рязанью, увеличилось за 11 часов более чем в три раза. Об этом сообщило министерство обороны России в четверг, 8 октября.

Отмечается, что группировка Минобороны РФ по ликвидации пожара на утро 8 октября включает в себя более 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Кроме того, к месту пожара прибыли отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа и 32 единиц военной и специальной техники. Мониторинг ситуации осуществляют 17 беспилотников, пишет «РИА Новости».

Ранее 8 октября в Минобороны сообщили, что интенсивность разрывов снарядов под Рязанью, где горит склад боеприпасов, снизилась до одного взрыва в 15–25 минут.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. Огнем повреждены по меньшей мере 17 строений в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что число пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. После него глава чрезвычайного ведомства провел осмотр территории, где пострадали жилые строения.

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