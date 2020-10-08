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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 8 октября

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Теплая погода без дождей ожидается в столичном регионе в четверг, 8 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до 18-20 градусов, ночью похолодает до плюс восьми градусов.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки в 21 градус тепла, в ночные часы температура опустится до плюс пяти градусов.

Скорость южного и юго-восточного ветра в столичном регионе не превысит 10 м/с. По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу по области возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление в регионе составит 755 мм ртутного столба.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие дни ожидает аномально теплая погода. Температура воздуха будет примерно на пять градусов выше нормы.

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