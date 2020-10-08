Сводные отряды разминирования Минобороны прибыли в район ЧС под Рязанью

Минобороны сообщило в четверг, 8 октября, что в район ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области прибыли сводные отряды разминирования инженерных подразделений ЗВО.

По информации ведомства, в составе отрядов свыше 100 специалистов инженерно-саперных подразделений, более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», инженерные машины разграждения ИМР-3, бронированные машины разминирования БМР-3, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун», автотопливомаслозаправщики АТМЗ-5,5, автомобильные краны и другая спецтехника.

«Личный состав инженерных подразделений после совершения марша готовится приступить к поэтапному разминированию территории с получением задачи от оперативного штаба по ликвидации ЧС. Кроме того, в резерве и готовности к выполнению задач разминирования находится сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 30 военнослужащих и три единицы специальной военной техники», — сообщили в военном министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили о снижении интенсивность разрывов снарядов под Рязанью, где горит склад боеприпасов, до одного взрыва в 15–25 минут. По данным ведомства, это говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара, и добавили, что снижение интенсивности разрывов, по предварительным данным, позволит специалистам с рассветом приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.

На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. Огнем повреждены по меньшей мере 17 строений в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что число пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.