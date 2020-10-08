Журналист рассказал об изменившихся правилах круизов из-за COVID-19

Британский журналист Адам Коултер побывал в одном из первых круизов по Эгейскому морю, когда летом пандемия пошла на спад, и рассказал об изменениях, которые ждут путешественников на борту, сообщает издание Express.

По его словам, перед посадкой все пассажиры заполнили анкету о состоянии здоровья, ежедневно у них измеряли температуру и уровень кислорода в крови. Весь экипаж был в масках, каждую ночь на судне проводилась генеральная уборка и включались устройства фильтрации воздуха.

«Пассажиры могли носить маски, и их — брендированные — каждый день заботливо приносили в каюту. Но большинство туристов не носило их на судне. Буфет был закрыт», — отметил Коултер.

Журналист добавил, что в то же время, впечатления от поездки «ничем не отличаются от обычных».

По словам Коульера, ежедневно совершались остановки для купания в уединенных бухтах. Пассажиров либо привозили на берег, либо можно было поплавать вокруг судна.

«Я чувствовал себя на борту в полной безопасности. Казалось, что мы находимся в нашем собственном «пузыре» — никаких контактов с потенциальными носителями вируса», — подытожил журналист.

29 сентября сообщалось, что в Краснодарском крае возобновили морские круизные перевозки. Так, в порт Новороссийска прибыл круизный теплоход «Мустай Карим», на борту которого находились 223 человека. Корабль выполняет рейсы по маршруту Ростов-на-Дону–Ейск–Новороссийск. Планируется, что в октябре судно совершит еще два рейса.