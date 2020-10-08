Прямой эфир

В Москве загорелось производственное здание

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве пожар произошел в производственном здании, в котором хранились литиевые аккумуляторы. Об этом в четверг, 8 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло на востоке столицы около полуночи среды, 7 октября, по адресу 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 11. загорелось пятиэтажное кирпичное здание, пишет «Москва 24». Очаг возгорания находился на четвертом этаже на площади 40 кв. м, затем пламя перекинулось на пятый этаж. Были слышны частые хлопки. До прибытия спасателей из здания эвакуировали 82 человека.

Общая площадь горения составила 100 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, пишет REGNUM. В настоящее время пожар потушен, ведется проливка конструкций, уточняет телеканал «360».

7 октября сообщалось, что крыша дома загорелась в Магнитогорске Челябинской области на площади в 400 кв. м, в связи чем из дома эвакуировали 40 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020