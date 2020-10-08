В Москве загорелось производственное здание

В Москве пожар произошел в производственном здании, в котором хранились литиевые аккумуляторы. Об этом в четверг, 8 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло на востоке столицы около полуночи среды, 7 октября, по адресу 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 11. загорелось пятиэтажное кирпичное здание, пишет «Москва 24». Очаг возгорания находился на четвертом этаже на площади 40 кв. м, затем пламя перекинулось на пятый этаж. Были слышны частые хлопки. До прибытия спасателей из здания эвакуировали 82 человека.

Общая площадь горения составила 100 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, пишет REGNUM. В настоящее время пожар потушен, ведется проливка конструкций, уточняет телеканал «360».

7 октября сообщалось, что крыша дома загорелась в Магнитогорске Челябинской области на площади в 400 кв. м, в связи чем из дома эвакуировали 40 человек.