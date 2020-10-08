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Минобороны перебросило дополнительные силы на место пожара под Рязанью

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Минобороны нарастило наземную группировку сил и средств для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом ведомство сообщило в четверг, 8 октября.

Дополнительно были переброшены около 130 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники, в том числе 17 специальных бронеавтомобилей «Тайфун», «Рысь», «Тигр», бронекапсул на базе автомобилей КамАЗ, более 20 авторазливочных станций АРС-14, шесть пожарных машин, а также автомобильные мастерские, бульдозеры, краны, топливозаправщики.

Мониторинга ситуации проводят четыре расчета беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3». Обеспечение группировки осуществляют подразделения военной полиции, экипажи военной автоинспекции, врачебно-сестринские бригады и экипажи реанимобилей медучреждений Западного военного округа.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил об эвакуации всех жителей из шести населенных пунктов. По его словам, эвакуация проводилась в радиусе 25 км, девять жилых домов, находившихся недалеко от склада с боеприпасами, сгорели.

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщили, что число пострадавших в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. После него глава чрезвычайного ведомства провел осмотр территории, где пострадали жилые строения.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

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