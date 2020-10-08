Трамп пригрозил Китаю «расплатой» за распространение коронавируса

Китай «заплатит» за распространение коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в своем видеообращении из Белого дома в среду, 7 октября.

«Это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром», — заявил американский лидер. Видеозапись его выступления опубликована в Twitter.

В сентябре Трамп во время выступления на ГА ООН призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Американский лидер тогда обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии он запретил поездки внутри страны, но не отменил международные рейсы, из-за чего произошло массовое заражение COVID-19.

Американский президент неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса, и назвал это причиной его растущей злости в отношении Китая. Пекин отрицает эти обвинения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным портала Worldometer на 8 октября, в мире выявлено более 36,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 1 млн летальных. Всего с начала пандемии в мире от инфекции выздоровели больше 27,3 млн человек.