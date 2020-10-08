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Житель Воронежа избил двухлетнего мальчика в целях воспитания

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В Воронеже мужчина избил двухлетнего сына своей супруги в целях воспитания. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в Ольховом переулке 6 октября. 30-летний местный житель, будучи пьяным, удерживал двухлетнего мальчика, после чего, применив силу, усадил его на лавочку и несколько раз ударил по голове. В происходящее вмешались очевидцы, вызволили ребенка и вызвали полицию.

Как рассказал телеканалу «360» мужчина, спасший ребенка от истязаний, задержанный душил мальчика, из-за чего тот уже не издавал звуков. Он добавил, что большинство прохожих «проходили мимо, просто смотрели», не пытаясь вмешаться. Отреагировала лишь женщина, которая позвала его и его коллег на помощь.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего. Малыша увезли в больницу с ушибами.

По данным следователей, в течение трех месяцев задержанный неоднократно бил двухлетнего сына своей супруги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время решится вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ход расследования лично контролирует руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит, пишет сайт kp.ru.

30 сентября сообщалось, что в Воронеже мужчина избил чужого ребенка в подъезде одного из жилых домов из-за сломанной игрушки.

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