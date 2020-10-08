Обвиняемого в работе на КНР полицейского в США оставили под стражей

Сотрудника полиции американского Нью-Йорка Баймададжи Ангванга, который был арестован по обвинению в работе в качестве незарегистрированного в США иностранного агента Китая в сентябре, оставили под стражей до завершения судебного процесса над ним. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что окружной судья Эрик Коммити постановил держать Ангванга под стражей в генеральной прокуратуре в исправительном учреждении отдельно от других осужденных или ожидающих рассмотрения апелляции, пишет ТАСС.

22 сентября в США по обвинению в сотрудничестве и передаче закрытой информации дипломатам генконсульства Китая задержан полицейский из Нью-Йорка.

33-летний сотрудник правоохранительных органов, выходец из КНР подозревается в передаче китайским дипломатам сведений об активности этнических тибетцев, проживающих в крупнейшем мегаполисе Соединенных Штатов. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), с 2018 года он поддерживал «постоянную связь» с сотрудником китайского консульства, к которому обращался как к своему прямому начальнику.

Кроме того, полицейский организовывал доступ представителей китайского генконсульства на закрытые мероприятия, на которых присутствовало руководство управления полиции Нью-Йорка. Также он, предположительно, занимался поиском в тибетской общине разведывательных источников, которые готовы были бы работать в интересах властей Китая.

7 июля госсекретарь Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении китайских чиновников, причастных к ограничению доступа иностранцев в Тибет. При этом глава внешнеполитического ведомства США подтвердил приверженность американских властей поддержке автономии для тибетцев и сохранении их культуры.

Тибет был включен в состав Китая в XIII веке, однако в его истории были длительные периоды независимости. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали «Соглашение о мирном освобождении Тибета», в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района.