На Украине высмеяли хату на колесах и сравнили ее с российским Superjet

На Украине умелец-самоучка из села Петровка Днепропетровской области на базе «Запорожца» собрал дом на колесах в виде хаты-мазанки. Видео технической украинской новинки в области передвижных домов опубликовано в YouTube.

Внутри хаты изобретатель развесил элементы национальной гордости – рушники. Также трейлер украшают иконы.

Однако были саркастические комментарии, такие как, например, разместил в своем Telegram-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«В России совершил первый полет 202-й серийный Sukhoi Superjet 100. Но и в Украине техника не стоит на месте», — написал он.

В апреле едкие комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».