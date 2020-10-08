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Пассажиры самолета подрались на борту из-за маски

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Пассажиры подрались на борту самолета в США, поскольку один из них снял медицинскую маску, как только оказался в салоне. Об этом сообщило издание Express.

Инцидент произошел в Аризоне, откуда самолет должен был вылететь в Юту. По словам автора видео инцидента Райли Лэнсфорд, которая опубликовала его на своей странице в Instagram, на человеке в белой рубашке изначально была защитная маска, однако он снял ее, как только оказался в салоне воздушного судна, и отказывался вновь надевать, «был очень груб».

Затем в перепалку с ним вступил пассажир в черной футболке, который, по мнению автора ролика, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины кричали друг на друга и устроили потасовку. Стюардесса пыталась успокоить пассажиров и сказала, что если они не успокоятся, их высадят.

В итоге пассажир без маски покинул борт: полицейские оштрафовали его на несколько сотен долларов, сообщает телеканал «Звезда». Его оппоненту все же разрешили путешествовать.

В конце сентября сообщалось, что следственный отдел Казанского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который устроил дебош на борту самолета.

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