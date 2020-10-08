Губернатор Рязанской области оценил ситуацию после пожара на складе боеприпасов

Безопасность людей является главной задачей в ситуации с пожаром и взрывами на военном складе заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что на данный момент обстановка сложная, поскольку пока неясно, как долго еще продолжат детонировать боеприпасы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Самое главное — безопасность людей, их эвакуация и размещение под контролем. У нас эвакуированы уже шесть населенных пунктов полностью, в которых были люди. Люди в основном разошлись по знакомым. Всего предоставлено место для временного размещения 80 гражданам: 20 человек у нас в ЦРБ и 60 человек в одной из социальных учреждений», — заявил Любимов.

Губернатор уточнил, что эвакуация проводилась в радиусе 25 км, девять жилых домов, находившихся недалеко от склада с боеприпасами, сгорели.

По его словам, с завтрашнего дня по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева будет усилена группировка по ликвидации возгорания. Любимов не исключает, что пожар будет тушиться воздушной техникой или бронетехникой, которая может близко подойти к эпицентру пожара и отметил, что в данный момент этот вопрос обсуждается.

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщили, что число пострадавших в результате пожаре на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до восьми человек. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. По словам представителя ведомства, в стационарах по-прежнему находятся пять человек.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. Огнем повреждены по меньшей мере 17 строений в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП. После него глава чрезвычайного ведомства провел осмотр территории, где пострадали жилые строения.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

В ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.