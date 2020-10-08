Пашинян раскрыл подробности разговора с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в беседе с РБК, о чем с ним разговаривал по телефону российский президент Владимир Путин.

По его словам, главной темой разговора стала ситуация на Южном Кавказе и действия террористов в этом регионе. Пашинян также заявил, что вовлечение боевиков в карабахский конфликт является проблемой для глобальной безопасности.

Кроме того, Путин и армянский премьер обсудили ряд вопросов касательно взаимодействия обеих стран в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пашинян назвал Россию стратегическим союзником Армении и отметил, что между странами есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности.

Премьер-министр Армении уже несколько раз звонил президенту РФ, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин неоднократно призывал обе стороны к прекращению огня.

Ранее в среду президент Армении Армен Саркисян в письме своему российскому коллеге Владимиру Путину, которого он поздравил с днем рождения, выразил надежду, что усилия России позволят урегулировать конфликт в Карабахе.

Позже в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — ситуацию в НКР.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что условием для прекращения огня в Карабахе станет вывод Ереваном своей армии из региона и предоставление Баку плана своего своего отступления. Через два дня Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Карабаха, если они будут взаимными.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.