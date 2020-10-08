Сенаторы США призвали Помпео ввести санкции против Турции за С-400

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Лэнкфорд и сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в своем письме к госсекретарю США Майку Помпео призвали его ввести санкции против Турции в связи с информацией о применении страной российских С-400.

По их словам, письмо было написана в связи с сообщениями о том, что Турция активировала российские ПВО С-400 для обнаружения американских истребителей F-16, которые возвращались с учений Eunomia, проводимых Францией, Италией, Грецией и Кипром в конце августа, в ответ на необоснованную турецкую агрессию в Восточном Средиземноморье.

Сенаторы попросили Помпео ввести санкции против Анкары, как того требует действующее американское законодательство, а также предоставить ответ до 14 октября о том, были ли С-400 задействованы для обнаружения американских истребителей и интегрировала ли Турция российские ПВО в систему тактических данных НАТО.

7 октября газета Yeni Akit сообщила, что Турция может в ближайшее время провести испытания ЗРС С-400 на черноморском побережье и опубликовала видеокадры, на которых, по версии газеты, часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в провинцию Синоп на севере страны.

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Турцию к сотрудничеству с союзниками по Североатлантическому альянсу для поиска альтернатив российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Генсек организации заявил, что это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО.

17 сентября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 пока не поставлены на боевое дежурство в стране.

23 августа глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что контракт с Турцией на дополнительную партию систем ПВО С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

В конце июля Анкара выразила готовность «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем С-400.

В начале июля Турция начала испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на истребителях американского производства F-16 и F-4 Phantom II. Российские ЗРК С-400 расположены на турецкой авиабазе Муртед недалеко от Анкары. Испытания продлятся до конца ноября.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400 и стала первой из стран НАТО, которые купили данные системы. Это решение Анкары вызвало негативное решение как у США, так и в целом у НАТО.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.