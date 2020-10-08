Глава Росстата привился от коронавируса вакциной «Спутник»

Руководитель Росстата Павел Малков принял участие в тестировании российской вакцины от коронавируса. По его словам, несмотря на внедрение цифровых технологий, использование видеоконференцсвязи и другие меры, за время пандемии в системе статистики коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией переболели около 500 человек.

«Мне удалось избежать болезни, хотя достаточно много людей рядом перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе два моих заместителя. Также я принял участие в тестировании вакцины, привился в числе «экспериментаторов», — сообщил он в интервью «Известиям».

Павел Малков прививался вакциной «Спутник» в два этапа с перерывом в 21 день.

«Ничего особенного не почувствовал. Ни температуры, ни озноба не было, только усталость под конец рабочего дня», — поделился глава Росстата. Он добавил, что прививку сделал в том числе из-за большого числа поездок, связанных с переписью.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, которые показали резкий рост смертности в мае-июле этого года, причем численность умерших раза в два больше тех, кто ушел из жизни из-за коронавируса. Однако, по мнению Павла Малкова, говорить о реальных последствиях для демографии от пандемии рано:

«Пока рано говорить об этом. Смертность выросла. Но умирают в том числе люди, которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже. Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать ее в меньшую сторону. Что будет с рождаемостью, тоже большой вопрос. Есть разные версии, в том числе, что на фоне коронавируса она вполне может вырасти», — сказал он

По итогам года Росстат планирует выйти с комплексным докладом, в котором ведомство постарается ответить на вопрос о влиянии пандемии на демографию.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Рождаемость на фоне коронавируса вполне может вырасти»