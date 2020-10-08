Очевидцы рассказали об обстановке в селах после взрывов боеприпасов

Эвакуированные после пожара и взрыва боеприпасов на военном складе в Скопинском районе жители сел Рязанской области рассказали в среду, 7 октября, телеканалу РЕН ТВ о происшествии. По их словам, сдетанировавшие снаряды буквально выбивали оконные рамы. Несколько домов полностью сгорели.

«Я как раз спал — в обед где-то часик там прихватишь — смотрю, что-то такое, прям как железо. Я думал соседи начинают работать... Выхожу — их нет. А как раз начало напротив нашего дома, как начало там летать. Смотрю, один дом загорелся, второй дом загорелся. Я пошел в сад, а там мимо меня прям...», — сказал один из собеседников канала.

Мужчина отметил, что после того, как выбило раму, он получил травму руки.

«Вот, мой дом сгорел дотла. Соседа — только строил — под ноль. Еще сосед — под ноль. Еще соседка — под ноль. Это я только уезжал. И такие дома там новые только сделали — сгорели дотла», — пожаловался житель села Шелемишевские Хутора.

Он вспоминает, что вся дорога вдоль домов была усыпана осколками от снарядов, тушить пожар ему помогал один из солдат, оказавшийся на месте ЧП. Ликвидация огня осложнялась тем, что вокруг то и дело пролетали осколки.

По данным МЧС России, по меньшей мере 17 строений получили повреждения в результате пожара на складе боеприпасов в Рязанской области. Отмечается, что огнем повреждены здания в населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка.

Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию, происходит детонация припасов. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

В ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о троих пострадавших в результате пожара. По его словам, никто не погиб. В регионе введен режим ЧС.