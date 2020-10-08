Бывший кaндидат в прeзиденты Бeлоруссии Свeтлана Тихановская oбъявлена в мeжгосударственный рoзыск на тeрритории Рoссии, слeдует из бaзы дaнных МВД Рoссии.

«Оснoвание для рoзыска: рaзыскивается по стaтье УК», — oтмечается в сoобщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в розыск политик была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.

Собеседник агентства уточнил, что Тихановская не находится в международном розыске.

15 августа, в Белоруссии в отношении другого бывшего кандидата в президенты, Валерия Цепкало, возбудили уголовное дело, он был объявлен в розыск, в том числе и в России.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования. Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов. Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Евросоюз и США отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.

Тихановская также инициировала создание координационного совета оппозиции в Белоруссии для передачи власти в стране. Правоохранительные органы государства возбудили уголовное дело по факту создания совета. Лукашенко считает, что создание альтернативных органов власти в республике недопустимо и будет караться по закону.