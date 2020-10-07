Прямой эфир

Джокович вышел в полуфинал Roland Garros

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Падение Рублёва: полуфинал «Ролан Гаррос» пройдет без россиян
Наш теннисист уступил Стефаносу Циципасу в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в трех сетах

33-летний Джокович, лидер мирового рейтинга впервые проиграл сет на турнире. Предыдущая встреча теннисистов состоялась месяц назад, в матче 1/8 финала US Open и завершилась скандалом — серб был дисквалифицирован за удар мячом линейного судьи.

За выход в финал соревнований Джокович поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва. В параллельном полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.

Джокович вышел в полуфинал Roland Garros 10-й раз в карьере и второй раз подряд. Он является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Australian Open, пять раз — Уимблдон, трижды — US Open и один раз — Roland Garros. На его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Триумфатором Roland Garros в 2019 году стал испанец Рафаэль Надаль. Он завоевал кубок Открытого чемпионата Франции в 12-й раз, это является рекордом турнира.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020