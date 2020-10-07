В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

33-летний Джокович, лидер мирового рейтинга впервые проиграл сет на турнире. Предыдущая встреча теннисистов состоялась месяц назад, в матче 1/8 финала US Open и завершилась скандалом — серб был дисквалифицирован за удар мячом линейного судьи.

За выход в финал соревнований Джокович поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва. В параллельном полуфинале испанец Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом из Аргентины.

Джокович вышел в полуфинал Roland Garros 10-й раз в карьере и второй раз подряд. Он является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Australian Open, пять раз — Уимблдон, трижды — US Open и один раз — Roland Garros. На его счету 81 титул ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Триумфатором Roland Garros в 2019 году стал испанец Рафаэль Надаль. Он завоевал кубок Открытого чемпионата Франции в 12-й раз, это является рекордом турнира.