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Белый дом сообщил о ближайшем публичном выступлении Трампа

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Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом и находящийся на карантине, собирается выступить публично. Об этом в среду, 7 октября, заявил представитель Белого дома Брайан Моргенстерн.

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«Он хочет обратиться к американцам и скоро сделает это. У меня нет точного времени или определенного способа, который он предпочтет, но, как вы видели, были видео в Twitter, которые являются для него вполне легким и эффективным способом показаться на людях», — приводит его слова «РИА Новости».

Трамп после выписки из больницы в понедельник и с тех пор не появлялся на людях и не выкладывал свои видео в Twitter, как он это делал во время госпитализации.

Ранее в этот день лечащий врач Шон Конли американского лидера сообщил, что у Трампа уже на протяжении суток отсутствуют симптомы коронавируса, у него также выявлены антитела к инфекции.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Сообщалось, что американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов после выписки из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

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