Прямой эфир
Сюжет:

Попова заявила об усложнении эпидситуации с коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, рост заболеваемости наблюдается в 60 российских регионах. Кроме того, в 20 регионах ситуация на данный момент стабильная, а где-то даже идет к снижению, цитирует главу ведомства «Ридус».

В круге втором: регионы начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19
Ленинградскую область поделили на три цветовые зоны, а в Калининградской запретили банкеты и корпоративы

Попова подчеркнула, что снижение заболеваемости наблюдается в тех регионах страны, где жители соблюдают требования профилактики распространения коронавируса. При этом она добавила, что не исключает введения новые ограничительных мер, если граждане не будут соблюдать профилактику.

В основном самая большая заболеваемость наблюдается среди людей в возрасте от 30 до 49 лет. Однако все больше заражаются люди старше 60 лет, которые часто сталкиваются с тяжелой формой COVD-19.

Среди детей заболевших немного, развития эпидемического процесса в школах не наблюдается. Однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что существуют случаи завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. Люди, возвращающиеся с отдыха, привозят вирус в страну, иногда целыми семьями.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020