Попова заявила об усложнении эпидситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, рост заболеваемости наблюдается в 60 российских регионах. Кроме того, в 20 регионах ситуация на данный момент стабильная, а где-то даже идет к снижению, цитирует главу ведомства «Ридус».

Попова подчеркнула, что снижение заболеваемости наблюдается в тех регионах страны, где жители соблюдают требования профилактики распространения коронавируса. При этом она добавила, что не исключает введения новые ограничительных мер, если граждане не будут соблюдать профилактику.

В основном самая большая заболеваемость наблюдается среди людей в возрасте от 30 до 49 лет. Однако все больше заражаются люди старше 60 лет, которые часто сталкиваются с тяжелой формой COVD-19.

Среди детей заболевших немного, развития эпидемического процесса в школах не наблюдается. Однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что существуют случаи завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. Люди, возвращающиеся с отдыха, привозят вирус в страну, иногда целыми семьями.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

5 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко напомнил, что страна может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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