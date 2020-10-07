Подрядчиков для ремонта улиц ищут в Липецке

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендеры на дорожные ремонты, которые планируют провести в городе до конца 2020 года. Чиновники решили освоить почти 170 млн рублей.

В списке объектов: проезд Строителей (от дома № 14 по улице Студенческий городок до дома № 59 по улице Доватора), улица Циолковского (от дома №22 по улице Циолковского до дома №26а по улице Циолковского), улица Металлургов (от дома № 2г по улице Краснозаводской до дома №7 по улице Металлургов), улица Терешковой (от дома № 103а по улице Гагарина до дома № 30 по улице Космонавтов), улица Берзина (от дома № 3а по улице Яна Берзина до дома № 16а к1 по улице Вермишева). Об этом информирует GOROD48.

Работы на всех участках должны начаться одновременно. На ремонт отведен срок до 30 ноября.