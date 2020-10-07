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Президент Армении выразил надежду на урегулирование Россией ситуации в Карабахе

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Лидер Армении Армен Саркисян в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину выразил надежду, что усилия РФ позволят урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 7 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

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«Хочется надеяться, что усилия России позволят уже в самые ближайшие дни остановить кровопролитие на границах Армении и в зоне карабахского конфликта», — приводит агентство текст послания.

Кроме того, Саркисян добавил, что в Армении высоко ценят значительный вклад Путина в развитие союзнических отношений, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами в политической, экономической, военной, военно-технической и гуманитарной сферах.

В конце сентября Германия призвала Россию использовать свое «особое» влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта Армении и Азербайджана.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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