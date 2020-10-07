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Шойгу провел переговоры с главами МО Армении и Азербайджана

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства 7 октября.

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«Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в том числе в Карабахе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Как заявил 7 октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе слушаний на комиссии по иностранным делам Национального собрания, Франция, США и Россия как сопредседатели Минской группы ОБСЕ проведут переговоры по Карабаху в Женеве 8 октября, а 12 октября ситуацию обсудят в Москве, передает ТАСС.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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