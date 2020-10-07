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Пользователи пожаловались на сбой в работе Netflix по всему миру

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Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в среду у пользователей из разных стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов 7 октября.

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Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии, Сингапуре, Индонезии, Австралии и в некоторых странах Европы.

По данным сервиса, 45% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении, 27% жалуются на трудности с просмотром видео, а еще 26% заявили о проблемах в работе сайта сервиса.

Ранее в среду пользователи видеохостинга YouTube сообщили о техническом сбое в работе площадки. Неполадки начались около 7:30 мск. У 80% пожаловавшихся были проблемы с просмотром видео. 14% не смогли открыть главную страницу сервиса, еще у 5% не получилось войти в аккаунт.

Проблемы наблюдались во всем мире — в США, Бразилии, Индонезии, Германии, Турции и Японии. В России сбои отметили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону.

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