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Ремонт путепровода через Северный обход стартовал в Пскове

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В Пскове начался ремонт путепровода через Северный обход, расположенный на 2-м км автодороги Псков–Ваулино–Торошино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Сейчас рабочие демонтируют барьерное ограждение на мосту и развязке, устанавливают знаки и другие элементы для безопасного движения автомобилистов на время работ. Подрядчиком выступает ООО «Автомобильные дороги Пскова».

В рамках ремонта специалисты должны будут заменить четыре балки, уложить новое асфальтовое покрытие, установить ограждения, а также привести в порядок тротуары и лестничные сходы. Областной бюджет выделил на эти цели 40,5 млн рублей.

Завершить работы планируется до 31 июля 2021 года.

В конце сентября сообщалось, что на федеральной дороге Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь) ввели в эксплуатацию три моста. До конца года планируется завершить ремонт двух участков автодороги.

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