Два человека пострадали при возгорании автомобиля в селе под Томском

В селе Семилужки в Томском районе загорелся автомобиль. Пострадали два человека, сообщили РИА «Томск» в пресс-службе облздрава.

Инцидент произошел в среду, 7 октября, около 13:40. По словам собеседницы агентства, в машине загорелось газобаллонное оборудование.

Пострадали двое мужчин, их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в тушении автомобиля были задействованы два человека и одна единица техники.

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