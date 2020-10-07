Два человека погибли при ДТП в Тюменской области

В Тюменской области проводится проверка по факту ДТП на трассе Тюмень — Нижняя тавда. При съезде в кювет и опрокидывании легкового автомобиля погибли два человека.

По данным Госавтоинспекции, водитель машины «Лада Калина» зацепил обочину с правой стороны дороги, из-за чего автомобиль повело. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась. По данным очевидцев, из салона выбросило пятерых человек. Трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие 38 и 27 лет скончались на месте, пишет портал «Наш город».

ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе кто из погибших управлял автомобилем в момент ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб один человек. По данным Госавтоинспекции, водитель большегруза допустил выезд на встречную полосу и столкновение с «ВАЗом».